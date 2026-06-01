Cinais

Fête de la Musique à Cinais

Cinais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concerts à l’occasion de la fête de la Musique concerts à l’église à 16h15, puis sur la place du village à partir de 18h15.

Concerts à l’occasion de la fête de la Musique concerts à l’église à 16h15, puis sur la place du village à partir de 18h15. .

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire fdmcinais@gmail.com

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English :

Concerts on the occasion of the Fête de la Musique: concerts in the church at 4:15pm, then in the village square from 6:15pm.

L’événement Fête de la Musique à Cinais Cinais a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme