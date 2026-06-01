Fête de la Musique à Cinais Cinais
Fête de la Musique à Cinais Cinais dimanche 21 juin 2026.
Cinais
Fête de la Musique à Cinais
Cinais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concerts à l’occasion de la fête de la Musique concerts à l’église à 16h15, puis sur la place du village à partir de 18h15.
Concerts à l’occasion de la fête de la Musique concerts à l’église à 16h15, puis sur la place du village à partir de 18h15. .
Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire fdmcinais@gmail.com
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English :
Concerts on the occasion of the Fête de la Musique: concerts in the church at 4:15pm, then in the village square from 6:15pm.
L’événement Fête de la Musique à Cinais Cinais a été mis à jour le 2026-06-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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