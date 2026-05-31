Fête de la Musique à Cinq-Mars-la-Pile, Cinq-Mars-la-Pile, Cinq-Mars-la-Pile

Fête de la Musique à Cinq-Mars-la-Pile Dimanche 21 juin, 18h00 Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.

Au programme : plusieurs scènes musicales avec des groupes locaux, une scène ouverte, ainsi qu’une ambiance conviviale et festive pour tous les publics.

Restauration et buvette sur place.

Cinq-Mars-la-Pile rue Nationale Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.

© Marguelone du Fou