Fête de la Musique à Cinq-Mars-la-Pile, Cinq-Mars-la-Pile, Cinq-Mars-la-Pile
Fête de la Musique à Cinq-Mars-la-Pile, Cinq-Mars-la-Pile, Cinq-Mars-la-Pile dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique à Cinq-Mars-la-Pile Dimanche 21 juin, 18h00 Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.
Au programme : plusieurs scènes musicales avec des groupes locaux, une scène ouverte, ainsi qu’une ambiance conviviale et festive pour tous les publics.
Restauration et buvette sur place.
Cinq-Mars-la-Pile rue Nationale Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.
© Marguelone du Fou
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