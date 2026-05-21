Cinq-Mars-la-Pile

Fête de la Musique

Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.

Plusieurs scènes musicales avec des groupes locaux, une scène ouverte, ainsi qu’une ambiance conviviale et festive pour tous les publics.

La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.

Plusieurs scènes musicales avec des groupes locaux, une scène ouverte, ainsi qu’une ambiance conviviale et festive pour tous les publics. .

Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 20 30 mairie@cinqmarslapile.fr

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English :

The commune of Cinq-Mars-la-Pile invites you to celebrate the Fête de la Musique on Sunday June 21, 2026 from 6.00 pm, rue Nationale.

Several musical stages with local bands, an open stage, and a friendly, festive atmosphere for all audiences.

L’événement Fête de la Musique Cinq-Mars-la-Pile a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE