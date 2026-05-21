Fête de la Musique Cinq-Mars-la-Pile
Fête de la Musique Cinq-Mars-la-Pile dimanche 21 juin 2026.
Cinq-Mars-la-Pile
Fête de la Musique
Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.
Plusieurs scènes musicales avec des groupes locaux, une scène ouverte, ainsi qu’une ambiance conviviale et festive pour tous les publics.
La commune de Cinq-Mars-la-Pile vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique le dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h00, rue Nationale.
Plusieurs scènes musicales avec des groupes locaux, une scène ouverte, ainsi qu’une ambiance conviviale et festive pour tous les publics. .
Place de la Mairie Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 20 30 mairie@cinqmarslapile.fr
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English :
The commune of Cinq-Mars-la-Pile invites you to celebrate the Fête de la Musique on Sunday June 21, 2026 from 6.00 pm, rue Nationale.
Several musical stages with local bands, an open stage, and a friendly, festive atmosphere for all audiences.
L’événement Fête de la Musique Cinq-Mars-la-Pile a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE