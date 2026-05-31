Au Four et au Moulin, Moulin de La Gouspillère, Cinq-Mars-la-Pile

Au Four et au Moulin Dimanche 28 juin, 10h00 Moulin de La Gouspillère Indre-et-Loire

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère d’antan et découvrez tout le charme d’un authentique moulin à eau. Véritable joyau du patrimoine local, il vous ouvre ses portes pour une visite vivante, animée par les Compagnons en costumes d’époque (1830). Observez le fonctionnement fascinant de la minoterie traditionnelle, encore en état de marche ! Et pour faire de cette journée un moment inoubliable : buvette, crêpes, kermesse à l’ancienne, expositions et ambiance conviviale au rendez-vous.

Envie de prolonger l’expérience ? Réservez votre pique-nique et déjeunez sur place ! (Par mail ou téléphone)

Moulin de La Gouspillère 120 chemin de Racault 37130Cinq Mars la Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « moulindelagouspillere@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 24 20 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://moulin-der-la-gouspillere.e-monsite.com »}]

Animation du moulin et visite de la minoterie moulin minoterie

Nathalie Marot