Fête de la musique à Faverolles Faverolles
Fête de la musique à Faverolles Faverolles samedi 20 juin 2026.
Faverolles
Fête de la musique à Faverolles
3 Rue Saint-Antoine Faverolles Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer à la fête de la musique à FAVEROLLES où nous vous accueillerons autour d’un concert de variété française et de rock.
Repas et buvette sur place.
Venez participer à la fête de la musique à FAVEROLLES où nous vous accueillerons autour d’un concert de variété française et de rock.
Repas et buvette sur place. .
3 Rue Saint-Antoine Faverolles 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 05 21 29 comite.faverolles@gmail.com
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English :
Come and take part in the Fête de la Musique in FAVEROLLES, where we’ll be welcoming you to a concert of French variety and rock.
Meals and refreshments on site.
L’événement Fête de la musique à Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Soissonnais-Valois
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