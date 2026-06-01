Faverolles

Fête de la musique à Faverolles

3 Rue Saint-Antoine Faverolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer à la fête de la musique à FAVEROLLES où nous vous accueillerons autour d’un concert de variété française et de rock.

Repas et buvette sur place.

Venez participer à la fête de la musique à FAVEROLLES où nous vous accueillerons autour d’un concert de variété française et de rock.

Repas et buvette sur place. .

3 Rue Saint-Antoine Faverolles 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 34 05 21 29 comite.faverolles@gmail.com

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English :

Come and take part in the Fête de la Musique in FAVEROLLES, where we’ll be welcoming you to a concert of French variety and rock.

Meals and refreshments on site.

L’événement Fête de la musique à Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Soissonnais-Valois