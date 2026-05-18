18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles
18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles dimanche 26 juillet 2026.
Faverolles
18e Vide-greniers de Faverolles
Dans les rues du village Faverolles Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Buvette et restauration sur place.
Animation musicale. .
Dans les rues du village Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 24 32 08
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English :
L’événement 18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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