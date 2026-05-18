Faverolles

18e Vide-greniers de Faverolles

Dans les rues du village Faverolles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Buvette et restauration sur place.

Animation musicale. .

Dans les rues du village Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 24 32 08

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English :

L’événement 18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres