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18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles

18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles

18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Dans les rues du village

Ville : 52260 Faverolles

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Faverolles

18e Vide-greniers de Faverolles

Dans les rues du village Faverolles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Tout public
Buvette et restauration sur place.
Animation musicale.   .

Dans les rues du village Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 24 32 08 

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English :

L’événement 18e Vide-greniers de Faverolles Faverolles a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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