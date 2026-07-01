Le street art adapté à l’archéologie, Musée du Mausolée de Faverolles, Faverolles

Informations pratiques

Le street art adapté à l’archéologie 18 – 20 septembre Musée du Mausolée de Faverolles Haute-Marne

entrée du musée gratuite pour les moins de 16 ans, 3 euros pour les groupes et 4 euros pour les individuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une expérience exceptionnelle de street art adapté à l’archéologie.

Créés par Spiktri, Pascal Maire (Cerf e graph) et Maryvonne Clausse, des tableaux fantastiques s’inspirant des sculptures du mausolée gallo-romain mettent de la couleur dans le musée.

A voir absolument, car cette exposition ne sera plus visible à partir de fin octobre.

Musée du Mausolée de Faverolles 3 rue du Lingon Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 06 84 86 63 19 https://atelierarcheologiquefaverolles.fr Le musée de Faverolles présente les pierres et sculptures découvertes lors des fouilles du plus grand mausolée gallo-romain connu en France;

Une expérience exceptionnelle de street art adapté à l’archéologie. Créée par Spiktri, Pascal Maire (Cerf e graph) et Maryvonne Clausse, des tableaux fantastiques s’inspirant des sculptures du de la…

Pascal Maire©