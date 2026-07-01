Viens fabriquer ta pièce, Maison forestière du site du mausolée gallo-romain, Faverolles

Informations pratiques

Viens fabriquer ta pièce Vendredi 18 septembre, 14h00 Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Haute-Marne

4 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Sycha, sculpteure langroise, vous invite à venir sculpter sur du plâtre humide une pièce de monnaie romaine format XXXL.

Atelier ouvert au public scolaire dans le cadre d’une journée autour du Mausolée.

Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Bois de Montgessey, 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 06 84 86 63 19 La Maison Forestière se situe près du site du mausolée de Faverolles et de la reproduction du mausolée au 1/4 de sa hauteur. La Maison Forestière permet d’organiser des activités pour jeunes et moins jeunes. À 2 km environ du village, vous vous garez sur le parking et montez une côte d’environ 200 m.

Sycha, sculpteure langroise, vous invite à venir sculpter sur du plâtre humide une pièce de monnaie romaine format XXXL. ouvert aux scolaires dans le cadre d’une journée autour du Mausolée.

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