Photos gallo-romaines « pierres et natures », Maison forestière du site du mausolée gallo-romain, Faverolles

Informations pratiques

Photos gallo-romaines « pierres et natures » Samedi 19 septembre, 14h00 Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Haute-Marne

4 euros. limité à 20 places, nécessité d’avoir un smartphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un atelier photo avec David Liggie, avec votre smartphone. Baissez la tête, découvrez et mettez en valeur les pierres ou les éléments naturels que vous découvrez sur le site du mausolée.

Maison forestière du site du mausolée gallo-romain Bois de Montgessey, 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 06 84 86 63 19 [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 86 63 19 »}] La Maison Forestière se situe près du site du mausolée de Faverolles et de la reproduction du mausolée au 1/4 de sa hauteur. La Maison Forestière permet d’organiser des activités pour jeunes et moins jeunes. À 2 km environ du village, vous vous garez sur le parking et montez une côte d’environ 200 m.

Un atelier photo avec David Liggie et avec votre smartphone. Venez baisser la tête, découvrir et mettre en valeur les pierres ou les éléments naturels que vous découvrez sur le site du mausolée.

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