Photos gallo-romaines : pierres et nature, Mausolée Gallo-Romain, Faverolles

Informations pratiques

Photos gallo-romaines : pierres et nature Samedi 19 septembre, 14h30 Mausolée Gallo-Romain Haute-Marne

tarif : 4 euros. Prévoir un smartphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Sous la houlette de David Jacquel et avec votre smartphone, traquez les pierres et les plantes autour du mausolée pour découvrir l’âme des lieux. Rendez-vous à 14h30 à la maison forestière, près du site du plus grand mausolée gallo-romain connu en France.

Mausolée Gallo-Romain Bois de Montgessey , 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est 03 25 87 67 67 http://www.tourisme-langres.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 86 63 09 »}, {« type »: « email », « value »: « mcbf52@orange.fr »}] Le Musée se trouve au centre du village de Faverolles.

Les vestiges du mausolée gallo-romain de Faverolles constituent un témoignage archéologique exceptionnel. Au début de l’Empire (Ier siècle), un Lingon de haut rang social s’est fait construire, sur son domaine rural et en bordure d’une voie romaine venant de Langres, un somptueux tombeau haut de plus de 20 mètres. Les sculptures remarquables découvertes durant les fouilles archéologiques en 1980 sont exposées autour d’une grande maquette, dans l’atelier-musée : des bas-relief d’armes, colonnes, chapiteaux, corniches à modillons et caissons…

L’ensemble de ce décor devait valoriser le défunt et affirmer sa victoire sur la mort.

Situé en forêt, à l’extérieur du village, le site archéologique où furent découverts les vestiges du mausolée de Faverolles offre une agréable promenade entre histoire et nature. Sur 2 km, le sentier de découverte ombragé distille des panneaux explicatifs qui permettent au promeneur d’imaginer l’aspect de cette colline voici plus de 2000 ans, lorsque le somptueux mausolée gallo-romain s’élevait fièrement à son sommet.

Sous la houlette de David Jacquel et avec votre smartphone, traquez les pierres et les plantes autour du mausolée pour découvrir l’âme des lieux.

association Segusia