Florilège de chansons françaises, Salle de convivialité de Faverolles, Faverolles

Informations pratiques

Florilège de chansons françaises Dimanche 20 septembre, 15h30 Salle de convivialité de Faverolles Haute-Marne

Vous pourrez engraisser notre « cochon- tirelire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Claude Rossignol et Ludovic Grassot nous proposent un « florilège de chansons françaises » : Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Nougaro, Reggiani, Lavilliers ….et d’autres.

Le concert sera suivi d’une dégustation de pains d’épices faverollais accompagnés de boissons locales.

Salle de convivialité de Faverolles 1, rue Théodore Daigney 52260 Faverolles Faverolles 52260 Haute-Marne Grand Est

Claude Rossignol et Ludovic Grassot nous proposent un « florilège de chansons françaises » : Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Nougaro, Reggiani, Lavilliers ….et d’autres.

Claude Rossignol