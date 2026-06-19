Fussy

Fête de la Musique à Fussy

Place Jean Moulin Fussy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Swing, chorales et ambiance festive vous attendent à Fussy pour une soirée musicale conviviale place Jean Moulin.

La Commune de Fussy vous invite à une soirée swing festive le vendredi 19 juin 2026, place Jean Moulin. Dès 18h, plusieurs animations musicales rythmeront la soirée avec Je dis Trad, La Récré musicale, la chorale Fu Si La Sol et American Country. À 20h30, le Bayou Swing Quartet prendra le relais pour un concert aux sonorités swing et festives, idéal pour célébrer la musique dans une ambiance chaleureuse. Restauration sur place avec Eddy et ChiChis. Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis. .

Place Jean Moulin Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 34 21

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English :

Swing music, choirs, and a festive atmosphere await you in Fussy for a fun-filled evening of music at Place Jean Moulin.

L’événement Fête de la Musique à Fussy Fussy a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BOURGES