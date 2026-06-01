Fête de la musique à Kerfetan Village Vacances Kerfetan – Landaul
Fête de la musique à Kerfetan Village Vacances Kerfetan – Landaul samedi 20 juin 2026.
Landaul
Fête de la musique à Kerfetan
Village Vacances Kerfetan – 5 rue Kerfetan Landaul Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Nous organisons le 20/06/2026, une fête de la musique au sein du Village Vacances Kerfetan à Landaul.
Ce sera l’occasion pour les personnes extérieures (non vacanciers) de profiter de l’évènement et des différentes activités proposées sur le site
• Animation musicale par un DJ local
• Restauration et buvette sur place
• Marché local tenu par des artisans et créateurs locaux
• Piscine ouverte de 14h00 à 18h00 (non surveillée)
• Animations et jeux .
Village Vacances Kerfetan – 5 rue Kerfetan Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 54 54
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English :
L’événement Fête de la musique à Kerfetan Landaul a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon