Fête de la musique à Kerfetan Village Vacances Kerfetan – Landaul

Landaul

Fête de la musique à Kerfetan

Village Vacances Kerfetan – 5 rue Kerfetan Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Nous organisons le 20/06/2026, une fête de la musique au sein du Village Vacances Kerfetan à Landaul.

Ce sera l’occasion pour les personnes extérieures (non vacanciers) de profiter de l’évènement et des différentes activités proposées sur le site

• Animation musicale par un DJ local

• Restauration et buvette sur place

• Marché local tenu par des artisans et créateurs locaux

• Piscine ouverte de 14h00 à 18h00 (non surveillée)

• Animations et jeux .

Village Vacances Kerfetan – 5 rue Kerfetan Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 54 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Kerfetan Landaul a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon