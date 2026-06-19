Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Rue Anatole France Douarnenez
Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Rue Anatole France Douarnenez dimanche 21 juin 2026.
Douarnenez
Fête de la Musique à la chapelle St Hélène
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Programme
– 16 H 30 Ensemble de guitares Ecole de Musique de Douarnenez
– 17 H Orchestre à Cordes Ecole de Musique de Douarnenez
– 19 H Les Chanteuses de l’atelier de Voix corporelles MJC .
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55
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English :
L’événement Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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