Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Rue Anatole France Douarnenez dimanche 21 juin 2026.

Douarnenez

Fête de la Musique à la chapelle St Hélène

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Programme

– 16 H 30 Ensemble de guitares Ecole de Musique de Douarnenez

– 17 H Orchestre à Cordes Ecole de Musique de Douarnenez

– 19 H Les Chanteuses de l’atelier de Voix corporelles MJC .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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English :

L’événement Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ