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Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Rue Anatole France Douarnenez

Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Rue Anatole France Douarnenez dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue Anatole France

Adresse : Chapelle Sainte-Hélène

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Douarnenez

Fête de la Musique à la chapelle St Hélène

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Programme
– 16 H 30 Ensemble de guitares Ecole de Musique de Douarnenez
– 17 H Orchestre à Cordes Ecole de Musique de Douarnenez
– 19 H Les Chanteuses de l’atelier de Voix corporelles MJC   .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55 

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English :

L’événement Fête de la Musique à la chapelle St Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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