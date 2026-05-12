Fête de la musique à la Citadelle Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement
Fête de la musique à la Citadelle Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Fête de la musique à la Citadelle
Dimanche 21 juin 2026 de 16h à 22h30. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00
Date(s) :
2026-06-21
5ème édition d’un rendez-vous devenu incontournable, qui fait la part belle aux amateurs, aux salariés du Fort et à la communauté musicale qui se construit progressivement autour du projet.
Cinquième édition d’un rendez-vous devenu incontournable à la Citadelle, qui fait la part belle aux amateurs, aux salariés du Fort et à la communauté musicale qui se construit progressivement autour du projet.
Sous le signe du mélange des genres, le Fort s’ouvre à cette communauté de musiciens aux univers pluriels, entre klezmer, chants, musique traditionnelle ou électronique.
Programmation
4 chœurs du Conservatoire Pierre Barbizet présentent Métissage, projet choral d’envergure qui réunit, sur le territoire marseillais, quatre chœurs issus d’horizons culturels, sociaux et musicaux différents. Imaginé comme un espace de rencontre et de création, il propose à des enfants, des adolescents et des adultes de mettre en commun leurs voix, leurs histoires et leurs traditions musicales afin de donner naissance à une œuvre chorale originale.
Le Swing du Camas (contrebasse, violon-chant, guitare)
La Maison du Chant
Bal Klezmer de Léa Platini
Sea Side Department SSD (DJ set)
Ateliers sur inscription
Initiation au DJing avec Carlala et Marsatac (inscriptions à venir) .
Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 52 55 92 evenementiel@lacitadelle.org
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English :
5th edition of an event that has become unmissable, featuring amateurs, Fort employees and the musical community that is gradually building up around the project.
L’événement Fête de la musique à la Citadelle Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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