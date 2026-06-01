FÊTE DE LA MUSIQUE À LA GABINELLE Sauvian dimanche 21 juin 2026.

Sauvian

FÊTE DE LA MUSIQUE À LA GABINELLE

avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Brunch musical spécial Fête des Pères au camping, avec menu dédié et animations musicales pour célébrer aussi l’arrivée de l’été

Pour cette journée spéciale, votre camping vous propose un brunch musical avec un menu spécial Fête des Pères. Retrouvez des animations musicales tout au long de la journée pour célébrer également l’arrivée de l’été ! .

avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 87 info@lagabinelle.com

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English : FÊTE DE LA MUSIQUE À LA GABINELLE

Special Father?s Day musical brunch at the campsite, with dedicated menu and musical entertainment to celebrate the arrival of summer too

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À LA GABINELLE Sauvian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34