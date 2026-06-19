Fête de la musique à la médiathèque de Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour
Fête de la musique à la médiathèque de Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour dimanche 21 juin 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Fête de la musique à la médiathèque de Grenade sur l’Adour
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le dimanche 21 juin à la médiathèque, à l’occasion de la fête de la Musique nous vous proposons un spectacle et un atelier de musique et de danse, à la médiathèque :
Le groupe Grenad’In fera la première partie à partir de 12h.
Restauration possible sur place avec le club de Pétanque de Grenade-sur-l’Adour à partir de 12h également.
Suivront à partir de 14h un spectacle de musique et de danse avec la Cie TXIKAN, et un atelier de chant, danse et rythmique avec le public. (Pour plus de précisions voir l’affiche ci-dessous)
Tout public Gratuit .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la musique à la médiathèque de Grenade sur l’Adour
L’événement Fête de la musique à la médiathèque de Grenade sur l’Adour Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade
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