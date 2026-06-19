Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains Grenade-sur-l’Adour
Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains Grenade-sur-l’Adour samedi 4 juillet 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Spectacle de la Cie le Théâtre des deux mains Mise en scène David Sanhes.
Arrêté sans raison, Joseph bascule dans un univers judiciaire aussi absurde qu’envoutant. Cette adaptation du chef-d’oeuvre de Kafka devient un opéra électro-rock psychédélique texte scandé, rythmes urbains, lumières, fumée et musiciens en live. Un spectacle concert total ou théâtre et musique s’entremêlent. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr
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English : Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains
L’événement Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade
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