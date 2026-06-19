Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains Grenade-sur-l’Adour samedi 4 juillet 2026.

Grenade-sur-l’Adour

Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle de la Cie le Théâtre des deux mains Mise en scène David Sanhes.

Arrêté sans raison, Joseph bascule dans un univers judiciaire aussi absurde qu’envoutant. Cette adaptation du chef-d’oeuvre de Kafka devient un opéra électro-rock psychédélique texte scandé, rythmes urbains, lumières, fumée et musiciens en live. Un spectacle concert total ou théâtre et musique s’entremêlent. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr

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English : Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains

L’événement Spectacle Le Procès de Franz Kafka -Cie Théâtre des deux mains Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade