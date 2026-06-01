Fête de la Musique à l’Abbaye de Saint-Riquier Culture Waves Saint-Riquier

Saint-Riquier

Fête de la Musique à l’Abbaye de Saint-Riquier Culture Waves

Place de l’église Saint-Riquier Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Date Le 20/06/2026

Lieu Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER

Horaires 18h00

Tarifs Gratuit

Public Tout public

En avant-première de la Fête de la musique, le Centre culturel vous donne rendez-vous à partir de 18h00 pour vibrer au son de Culture Waves, groupe de musique samarien, qui vous propose un concert hommage aux groupes les plus populaires du courant New Wave (Depeche Mode, The Cure, INXS, Eurythmics, Frankie Goes To Hollywood, Talk Talk, etc.).

Un voyage dans les années 80 vous attend !

À l’issue du concert autre ambiance, autre soirée… avec un concert électro sous les platines d’un DJ made in Somme.

Date Le 20/06/2026

Lieu Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER

Horaires 18h00

Tarifs Gratuit

Public Tout public

En avant-première de la Fête de la musique, le Centre culturel vous donne rendez-vous à partir de 18h00 pour vibrer au son de Culture Waves, groupe de musique samarien, qui vous propose un concert hommage aux groupes les plus populaires du courant New Wave (Depeche Mode, The Cure, INXS, Eurythmics, Frankie Goes To Hollywood, Talk Talk, etc.).

Un voyage dans les années 80 vous attend !

À l’issue du concert autre ambiance, autre soirée… avec un concert électro sous les platines d’un DJ made in Somme. .

Place de l’église Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

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English :

Date: 20/06/2026

Venue: Centre culturel départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER

Schedule 18h00

Rates Free

Public All audiences

As a prelude to the Fête de la musique, the Centre culturel invites you to join us from 6:00 p.m. for the sounds of Culture Waves, a music group from the Samar region, offering a tribute concert to the most popular bands of the New Wave movement (Depeche Mode, The Cure, INXS, Eurythmics, Frankie Goes To Hollywood, Talk Talk, etc.).

A trip back to the 80s awaits you!

At the end of the concert: another atmosphere, another evening? with an electro concert under the decks of a DJ made in Somme.

L’événement Fête de la Musique à l’Abbaye de Saint-Riquier Culture Waves Saint-Riquier a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre