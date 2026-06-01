Fête de la musique à l’auberge du Gueslin Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust dimanche 21 juin 2026.

Saint-Martin-sur-Oust

Fête de la musique à l’auberge du Gueslin

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Matin: Ateliers 10h à 12h:

1) Atelier Chant pour Tous , avec Nolwenn Sevellec de Free’Sons, 20 places (réservation conseillées !)

Affiche en PJ

lien d’inscription:



2) Atelier Bombarde: fabrication de hanche et bombarde, avec Eric

Et aussi, toute la journée: Atelier badges avec Gwénola de la Caravane Amoureuse,

Après-midi: Concerts de Musique & plus

12h: Trio Gueslin,

vers 13h: pause miam miam

14h: Oximore

15h: Matthéo Lao, concert au chapeau, merci pour l’artiste de Brest

16: Scène ouverte l’imprévue donc,

17h: reste une place pour un groupe, ou Open Air Direct

18h: Open Air

Fin vers 21h .

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 58 25 22 14

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English :

L’événement Fête de la musique à l’auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande