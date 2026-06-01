Fête de la musique à l’auberge du Gueslin Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust
Fête de la musique à l’auberge du Gueslin Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust dimanche 21 juin 2026.
Saint-Martin-sur-Oust
Fête de la musique à l’auberge du Gueslin
Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Matin: Ateliers 10h à 12h:
1) Atelier Chant pour Tous , avec Nolwenn Sevellec de Free’Sons, 20 places (réservation conseillées !)
Affiche en PJ
lien d’inscription:
2) Atelier Bombarde: fabrication de hanche et bombarde, avec Eric
Et aussi, toute la journée: Atelier badges avec Gwénola de la Caravane Amoureuse,
Après-midi: Concerts de Musique & plus
12h: Trio Gueslin,
vers 13h: pause miam miam
14h: Oximore
15h: Matthéo Lao, concert au chapeau, merci pour l’artiste de Brest
16: Scène ouverte l’imprévue donc,
17h: reste une place pour un groupe, ou Open Air Direct
18h: Open Air
Fin vers 21h .
Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 58 25 22 14
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L’événement Fête de la musique à l’auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande