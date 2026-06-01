Une Bière au Canal, le retour des barriques ! Auberge du Gueslin Saint-Martin-sur-Oust samedi 13 juin 2026.

Saint-Martin-sur-Oust

Une Bière au Canal, le retour des barriques !

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une randonnée en transhumance de Malestroit à Saint-Martin-sur-Oust (56). 14km, 3 écluses, des bateaux, des chevaux et des tonneaux ! Fret à l’ancienne avec halage de péniche, animations musicales et culinaires au bord du canal de Nantes à Brest.

2éme édition de la collaboration des Brasseries La Bambelle et Barque ! avec les associations Canal digital.bzh [http://digital.bzh/], BrassBand, Faire à Cheval, toussunix, Galutte.

Départ dès 8h30 de Malestroit à la Brasserie Barque !

Pique-nique musical à Saint-Congard

Débarquement vers 17h et soirée festive à l’Auberge du Gueslin en mode guinguette ! .

Auberge du Gueslin 2 rue du Guélin Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 06 99 32 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une Bière au Canal, le retour des barriques ! Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande