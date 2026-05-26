Fête de la musique à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne
Fête de la musique à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne samedi 20 juin 2026.
Noues de Sienne
Fête de la musique à l’étape en forêt
Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Pour la fête de la musique, l’étape en forêt vous propose un après-midi festif ! Dès 14h, marché bien-être et créations, des animations et activités pour petits et grands tel que accrobranche, balades en calèche… A 20h, concert avec Ember Swift. Restauration sur place, réservation possible.
Pour la fête de la musique, l’étape en forêt vous propose un après-midi festif ! Dès 14h, marché bien-être et créations, des animations et activités pour petits et grands tels que accrobranche, balades en calèche, location de buggy électrique enfant.. et scène ouverte aux musiciens. A 20h, concert avec Ember Swift. Restauration sur place, réservation possible. .
Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11 lodges.nature@gmail.com
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English : Fête de la musique à l’étape en forêt
For the fête de la musique, l’étape en forêt is offering a festive afternoon! From 2pm, there’ll be a wellbeing and creative market, as well as entertainment and activities for young and old such as tree climbing, horse-drawn carriage rides… At 8pm, a concert by Ember Swift. Catering available …
L’événement Fête de la musique à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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