Fête de la musique à Limeuil Limeuil dimanche 21 juin 2026.

Limeuil

Fête de la musique à Limeuil

Place des Fosses Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

14h 17h30. Déambulation dans les rues du village. Venez nombreux partager un moment festif en musique. Gratuit

Déambulation dans les rues du village.

Venez nombreux partager un moment festif en musique.

Musique, convivialité et bonne humeur. .

Place des Fosses Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 30 89

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English : Fête de la musique à Limeuil

2:00 PM 5:30 PM. Parade through the village streets. Come join us for a festive celebration with music. Free admission

L’événement Fête de la musique à Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère