Fête de la musique à Limeuil Limeuil
Fête de la musique à Limeuil Limeuil dimanche 21 juin 2026.
Limeuil
Fête de la musique à Limeuil
Place des Fosses Limeuil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-21
14h 17h30. Déambulation dans les rues du village. Venez nombreux partager un moment festif en musique. Gratuit
Déambulation dans les rues du village.
Venez nombreux partager un moment festif en musique.
Musique, convivialité et bonne humeur. .
Place des Fosses Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 30 89
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English : Fête de la musique à Limeuil
2:00 PM 5:30 PM. Parade through the village streets. Come join us for a festive celebration with music. Free admission
L’événement Fête de la musique à Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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