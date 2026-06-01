Patrimoine en musique Tour des églises Route de Saint Martin Limeuil vendredi 26 juin 2026.

Limeuil

Patrimoine en musique Tour des églises

Route de Saint Martin Eglise Saint Martin Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

18h30. Venez découvrir des chants peu communs venus de pays lointains. (18h30 présentation, 18h55 écouter le lieu, 19h concert de Lily Jung). Participation libre

Venez découvrir des chants peu communs venus de pays lointains.

Au programme

– Présentation à 18h30.

– Écouter le lieu à 18h55

– Concert de Lily Jung à 19h .

Route de Saint Martin Eglise Saint Martin Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

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English : Patrimoine en musique Tour des églises

6:30 p.m. Come discover unique songs from faraway lands. (6:30 p.m.: introduction, 6:55 p.m.: listening to the venue, 7:00 p.m.: concert by Lily Jung). Admission by donation

L’événement Patrimoine en musique Tour des églises Limeuil a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère