Fête de la musique à Marennes ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage vendredi 19 juin 2026.

Marennes-Hiers-Brouage

Fête de la musique à Marennes

ville de Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

La mairie de Marennes vous invite à la fête de la musique. Une journée intense où toutes les générations vont se croiser en musique.

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ville de Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Marennes City Hall invites you to the Music Festival. It will be a lively day where people of all ages will come together through music.

L’événement Fête de la musique à Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes