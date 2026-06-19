Fête de la musique à Marennes ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Fête de la musique à Marennes ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage vendredi 19 juin 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Fête de la musique à Marennes
ville de Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
La mairie de Marennes vous invite à la fête de la musique. Une journée intense où toutes les générations vont se croiser en musique.
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ville de Marennes Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Marennes City Hall invites you to the Music Festival. It will be a lively day where people of all ages will come together through music.
L’événement Fête de la musique à Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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