Fête de la musique à Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults
Fête de la musique à Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults vendredi 19 juin 2026.
Marolles-les-Braults
Fête de la musique à Marolles-les-Braults
Place des Tilleuls Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Marolles vous invite à sa fête de la musique !
Au programme de votre soirée
– à partir de 19h Concert de l’École de Musique Maine Saosnois
– à 20h Batucada de l’école publique Le Petit Nicolas
– à 21h Concert de Mister Swing
Buvette et restauration sur place
Organisé par la commune de Marolles-les-Braults et l’Alliance commerciale et artisanale .
Place des Tilleuls Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
Marolles invites you to its music festival!
L’événement Fête de la musique à Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois