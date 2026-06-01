Fête de la musique à Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults vendredi 19 juin 2026.

Marolles-les-Braults

Fête de la musique à Marolles-les-Braults

Place des Tilleuls Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Marolles vous invite à sa fête de la musique !

Au programme de votre soirée

– à partir de 19h Concert de l’École de Musique Maine Saosnois

– à 20h Batucada de l’école publique Le Petit Nicolas

– à 21h Concert de Mister Swing

Buvette et restauration sur place

Organisé par la commune de Marolles-les-Braults et l’Alliance commerciale et artisanale .

Place des Tilleuls Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

Marolles invites you to its music festival!

L’événement Fête de la musique à Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois