Fête de la musique à Montcabrier Montcabrier dimanche 21 juin 2026.

Montcabrier

Fête de la musique à Montcabrier

Le Bourg Montcabrier Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour la fête de la musique..

Pour la fête de la musique… faites de la musique ! La boulangerie de la Bastide vous invite à écouter, chanter, partager et célébrer la musique ensemble.

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Le Bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 6 79 84 89 34

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English :

For Music Day…

L’événement Fête de la musique à Montcabrier Montcabrier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CVL Vignoble