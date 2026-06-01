Fête de la musique à Montcabrier Montcabrier
Fête de la musique à Montcabrier Montcabrier dimanche 21 juin 2026.
Montcabrier
Fête de la musique à Montcabrier
Le Bourg Montcabrier Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour la fête de la musique..
Pour la fête de la musique… faites de la musique ! La boulangerie de la Bastide vous invite à écouter, chanter, partager et célébrer la musique ensemble.
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Le Bourg Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 6 79 84 89 34
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For Music Day…
L’événement Fête de la musique à Montcabrier Montcabrier a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CVL Vignoble
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