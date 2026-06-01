Fête de la Musique à Montchevreuil Montchevreuil
Fête de la Musique à Montchevreuil Montchevreuil samedi 20 juin 2026.
Montchevreuil
Fête de la Musique à Montchevreuil
6 rue du Mesnil Montchevreuil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
DE 18H à MINUIT au stade de foot de Montchevreuil
Groupe ELO SING et Chorale de Chaumont-en-Vexin
Jeu en bois avec OISE AUX JEUX
BUVETTE ET RESTAURATION
DE 18H à MINUIT au stade de foot de Montchevreuil
Groupe ELO SING et Chorale de Chaumont-en-Vexin
Jeu en bois avec OISE AUX JEUX
BUVETTE ET RESTAURATION .
6 rue du Mesnil Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr
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English :
FROM 6 p.m. to midnight at the Montchevreuil soccer stadium
ELO SING group and Chaumont-en-Vexin choir
Wooden game with OISE AUX JEUX
REFRESHMENTS AND CATERING
L’événement Fête de la Musique à Montchevreuil Montchevreuil a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre