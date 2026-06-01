Fête de la Musique à Montchevreuil Montchevreuil samedi 20 juin 2026.

Montchevreuil

Fête de la Musique à Montchevreuil

6 rue du Mesnil Montchevreuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

DE 18H à MINUIT au stade de foot de Montchevreuil

Groupe ELO SING et Chorale de Chaumont-en-Vexin

Jeu en bois avec OISE AUX JEUX

BUVETTE ET RESTAURATION

DE 18H à MINUIT au stade de foot de Montchevreuil

Groupe ELO SING et Chorale de Chaumont-en-Vexin

Jeu en bois avec OISE AUX JEUX

BUVETTE ET RESTAURATION .

6 rue du Mesnil Montchevreuil 60240 Oise Hauts-de-France cdfbachivillers@outlook.fr

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English :

FROM 6 p.m. to midnight at the Montchevreuil soccer stadium

ELO SING group and Chaumont-en-Vexin choir

Wooden game with OISE AUX JEUX

REFRESHMENTS AND CATERING

L’événement Fête de la Musique à Montchevreuil Montchevreuil a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre