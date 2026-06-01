Fête de la musique à Montmorot Médiathèque Montmorot
Fête de la musique à Montmorot Médiathèque Montmorot samedi 20 juin 2026.
Montmorot
Fête de la musique à Montmorot
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
MONTMOROT FÊTE LA MUSIQUE
La médiathèque et l’association les Catharus en ville s’associent pour proposer une belle soirée autour de la fête de la musique
17H scène ouverte des enfants et des plus grands Petits et grands, musiciens débutants ou confirmés venez partager quelques minutes musicales devant un public bienveillant !
-> Inscriptions auprès de la médiathèque
18H Concert de Sortie de Secours
Le groupe jurassien fondé en 2013 jouera ses propres compositions pop-rock en français. Manu, Alexandre, Gaspard et Juan vous invitent au voyage avec leurs textes sensibles et engagés sur des musiques variées.
19h30 DJ SET des Catharus en ville
La soirée se prolongera dans la cour de l’école pour une soirée festive organisée par l’association et animée par DJ PICHE.
SAMEDI 20 JUIN .
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique à Montmorot
L’événement Fête de la musique à Montmorot Montmorot a été mis à jour le 2026-06-13 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Montmorot (Jura)
- Conte musical Rue du 19 mars 1962 Montmorot 16 juin 2026
- 21ème édition de la Cyclo montagnarde du Jura rue du 19 mars 1962 Montmorot 20 juin 2026
- Concert la fanfare conliégeoise Médiathèque Montmorot 26 juin 2026
- JEAN BAPTISTE GUEGAN JURAPARC Montmorot 9 octobre 2026
- BROCANTE DE LA GAULE LÉDONIENNE LONS LE SAUNIER Rue du 19 Mars 1962 Montmorot 24 janvier 2027