Fête de la musique à Montmorot Médiathèque Montmorot

Montmorot

Fête de la musique à Montmorot

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

MONTMOROT FÊTE LA MUSIQUE

La médiathèque et l’association les Catharus en ville s’associent pour proposer une belle soirée autour de la fête de la musique

17H scène ouverte des enfants et des plus grands Petits et grands, musiciens débutants ou confirmés venez partager quelques minutes musicales devant un public bienveillant !

-> Inscriptions auprès de la médiathèque

18H Concert de Sortie de Secours

Le groupe jurassien fondé en 2013 jouera ses propres compositions pop-rock en français. Manu, Alexandre, Gaspard et Juan vous invitent au voyage avec leurs textes sensibles et engagés sur des musiques variées.

19h30 DJ SET des Catharus en ville

La soirée se prolongera dans la cour de l’école pour une soirée festive organisée par l’association et animée par DJ PICHE.

SAMEDI 20 JUIN .

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr

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English : Fête de la musique à Montmorot

L’événement Fête de la musique à Montmorot Montmorot a été mis à jour le 2026-06-13 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)