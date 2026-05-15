Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine Notre-Dame de Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine
Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine Notre-Dame de Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine samedi 20 juin 2026.
Port-Jérôme-sur-Seine
Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine
Notre-Dame de Gravenchon 29 Place d’Isny Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
– ́ ̂ ̀ !
Rendez-vous samedi 20 juin pour une grande soirée festive au cœur du centre-ville
De 18h à minuit, les places d’Isny et de la Hêtraie se transforment en véritable scène à ciel ouvert avec une programmation musicale pour toutes les générations
YELO
Cartoon Machine
Flash 80’s
Pop, rock, tubes incontournables… une soirée conviviale et rythmée vous attend
Des animations entre les concerts
Entre deux sets, place au jeu avec des quiz et blind tests sur le thème de la bande dessinée, avec des lots à gagner.
Restauration sur place
De quoi savourer la soirée… sans quitter l’ambiance.
Et dès 14h “Tout un été”
Dans le secteur de la rue Coty, animations et ateliers pour enfants autour de la bande dessinée viendront lancer les festivités dans une ambiance familiale.
Une journée pour profiter, s’amuser et partager ensemble le début de l’été ! .
Notre-Dame de Gravenchon 29 Place d’Isny Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 55 00 servicecommunication@pj2s.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine
L’événement Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime)
- Spectacle : captation de la pièce « L’île des esclaves » de Marivaux, Micro-Folie, Port-Jérôme-sur-Seine 23 mai 2026
- Numéro deux Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 23 mai 2026
- Les racontines Médiathèque à l’Agora Port-Jérôme-sur-Seine 30 mai 2026
- Exposition Bien dans leur genre Médiathèque à l’Agora Port-Jérôme-sur-Seine 2 juin 2026
- Vachement dépaysant 2026 Brotonne environnement Port-Jérôme-sur-Seine 6 juin 2026