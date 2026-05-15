Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine Notre-Dame de Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

Port-Jérôme-sur-Seine

Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine

Notre-Dame de Gravenchon 29 Place d’Isny Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

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Rendez-vous samedi 20 juin pour une grande soirée festive au cœur du centre-ville

De 18h à minuit, les places d’Isny et de la Hêtraie se transforment en véritable scène à ciel ouvert avec une programmation musicale pour toutes les générations

YELO

Cartoon Machine

Flash 80’s

Pop, rock, tubes incontournables… une soirée conviviale et rythmée vous attend

Des animations entre les concerts

Entre deux sets, place au jeu avec des quiz et blind tests sur le thème de la bande dessinée, avec des lots à gagner.

Restauration sur place

De quoi savourer la soirée… sans quitter l’ambiance.

Et dès 14h “Tout un été”

Dans le secteur de la rue Coty, animations et ateliers pour enfants autour de la bande dessinée viendront lancer les festivités dans une ambiance familiale.

Une journée pour profiter, s’amuser et partager ensemble le début de l’été ! .

Notre-Dame de Gravenchon 29 Place d’Isny Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 55 00 servicecommunication@pj2s.fr

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English : Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine

L’événement Fête de la musique à Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme