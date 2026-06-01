FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Place des Jacobins Rieux-Volvestre
FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Place des Jacobins Rieux-Volvestre samedi 20 juin 2026.
Rieux-Volvestre
FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE
Place des Jacobins PARC DES JACOBINS Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale, pour petits et grands !
Proposé par Le Nid des Elefanto soutenu par la municipalité de Rieux-Volvestre. .
Place des Jacobins PARC DES JACOBINS Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come celebrate the arrival of summer in a festive and friendly atmosphere—for young and old alike!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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