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FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Place des Jacobins Rieux-Volvestre

FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Place des Jacobins Rieux-Volvestre

FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Place des Jacobins Rieux-Volvestre samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place des Jacobins

Adresse : PARC DES JACOBINS

Ville : 31310 Rieux-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Rieux-Volvestre

FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE

Place des Jacobins PARC DES JACOBINS Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale, pour petits et grands !
Proposé par Le Nid des Elefanto soutenu par la municipalité de Rieux-Volvestre.   .

Place des Jacobins PARC DES JACOBINS Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come celebrate the arrival of summer in a festive and friendly atmosphere—for young and old alike!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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