FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Place des Jacobins Rieux-Volvestre

Rieux-Volvestre

FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE

Place des Jacobins PARC DES JACOBINS Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale, pour petits et grands !

Proposé par Le Nid des Elefanto soutenu par la municipalité de Rieux-Volvestre. .

Place des Jacobins PARC DES JACOBINS Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come celebrate the arrival of summer in a festive and friendly atmosphere—for young and old alike!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE À RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE