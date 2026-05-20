LES JEUDIS À LA GUINGUETTE DE RIEUX-VOLVESTRE Place du Préau Rieux-Volvestre

Rieux-Volvestre

LES JEUDIS À LA GUINGUETTE DE RIEUX-VOLVESTRE

Place du Préau AU KIOSQUE Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les Jeudis à la guinguette reviennent pour leur seconde édition à Rieux-Volvestre !

Proposé par un collectif de producteurs et d’habitants avec le soutien de la municipalité. .

Place du Préau AU KIOSQUE Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie accueil@mairie-rieux-volvestre.fr

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English :

Les Jeudis à la guinguette are back for their second edition in Rieux-Volvestre!

L’événement LES JEUDIS À LA GUINGUETTE DE RIEUX-VOLVESTRE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE