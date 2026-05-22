Rieux-Volvestre

STAGE THÉÂTRE/LECTURE

LES JACOBINS Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez participer à un stage de théâtre avec manuel Garcie-Kilian à Rieux-Volvestre !

Le stage de 3 jours vous permettra de mieux approfondir les différents outils, et d’avoir le temps d’aller plus au fond des choses. C’est le format vivement conseillé. Si vous ne pouvez pas pour des raisons de planning ou autre, deux jours sont également possibles.

Vous pouvez bien sûr participer au stage sans avoir été présent.e.s aux précédents et quel que soit votre niveau ! 85 .

LES JACOBINS Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 46 19 99 contactateliersdesarts@gmail.com

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English :

Come and take part in a theater workshop with Manuel Garcie-Kilian in Rieux-Volvestre!

L’événement STAGE THÉÂTRE/LECTURE Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE