L’ENFANCE DE L’ART Rieux-Volvestre
L’ENFANCE DE L’ART Rieux-Volvestre dimanche 14 juin 2026.
Rieux-Volvestre
L’ENFANCE DE L’ART
Place du Préau Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez participer à la 7ème édition de L’enfance de l’art ! Laissez-vous emporter par le plaisir de jouer avec les mots et explorez vos imaginaires !
Proposé par Les Plumes d’Aramis. .
Place du Préau Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lesplumesdaramis@outlook.fr
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English :
Come and take part in the 7th edition of L’enfance de l’art! Let yourself be carried away by the pleasure of playing with words, and explore your imaginations!
L’événement L’ENFANCE DE L’ART Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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