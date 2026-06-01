Fête de la musique à Saint-Félix Saint-Félix dimanche 21 juin 2026.

Saint-Félix

Fête de la musique à Saint-Félix

Saint-Félix Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Journée festive organisée dans le cadre de la Fête de la Musique avec concerts, chorales et animations musicales

Journée festive organisée dans le cadre de la Fête de la Musique avec concerts, chorales et animations musicales. Plusieurs groupes et formations musicales se succèdent tout au long de la journée dans une ambiance conviviale et familiale. Des food trucks, une buvette et différents espaces d’animation complètent le programme proposé sur place.

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Saint-Félix 46100 Lot Occitanie revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Festive day organized as part of the Fête de la Musique with concerts, choirs and musical entertainment

L’événement Fête de la musique à Saint-Félix Saint-Félix a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Figeac