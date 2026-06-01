Fête de la musique à Saint-Flour Saint-Flour dimanche 21 juin 2026.

Saint-Flour

Fête de la musique à Saint-Flour

Dans les rues de Saint-Flour en ville haute Saint-Flour Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Initiée en 1982 par le Ministre de la Culture, la Fête de la Musique a lieu le jour du solstice d’été. Cette année la ville de Saint-Flour accueille un concert-bal sur la nouvelle scène du square.

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Dans les rues de Saint-Flour en ville haute Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 32 02

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English :

Launched in 1982 by the Minister of Culture, the Fête de la Musique takes place on the summer solstice. This year, the city of Saint-Flour is hosting a concert and dance on the new stage in the square.

L’événement Fête de la musique à Saint-Flour Saint-Flour a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour