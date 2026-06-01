Saint-Germain-du-Puy

Fête de la Musique à Saint-Germain-du-Puy

Esplanade de la Mairie Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Fêtez la musique à Saint-Germain-du-Puy avec une soirée gratuite et conviviale sur l’Esplanade de la Mairie.

La municipalité de Saint-Germain-du-Puy vous donne rendez-vous vendredi 19 juin à partir de 19h sur l’Esplanade de la Mairie pour célébrer la Fête de la Musique.

Cette soirée gratuite lancera la saison estivale dans une ambiance conviviale, avec au programme l’École de musique de Saint-Germain-du-Puy de 19h à 20h, JACE de 20h à 22h, puis Blondin et la bande des terriens de 22h à minuit.

Buvette et restauration seront proposées tout au long de la soirée, avec notamment un stand de crêpes tenu par MOV’N Dance18 et des saucisses, merguez et frites proposées par l’APPEL. .

Esplanade de la Mairie Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 84 18

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English :

Celebrate music in Saint-Germain-du-Puy with a free, family-friendly evening on the Town Hall Esplanade.

L’événement Fête de la Musique à Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES