Saint-Germain-du-Puy

Le Loup de Villemenard et le Royaume Enchanté

Rue Villemenard Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Plongez dans un univers féerique au château de Villemenard avec Le Loup de Villemenard et le royaume enchanté , un spectacle inspiré de Contes et Légendes Des Terres Du Haut Berry de Jérome Valette?

Plongez dans un univers captivant en assistant au spectacle de l’association Villemenard Cœur en Berry, présenté au château de Villemenard à Saint-Germain-du-Puy, les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2026 à 21h.

Imaginée et mise en scène par Richard Leloup, Nathalie Dume, Loïc Prieur et Patrick Blain, cette création originale prend vie grâce aux comédiens de Villemenard en scène.

Dans le cadre enchanteur du château, laissez-vous emporter par un voyage mêlant mystère, imaginaire et féerie, pour une expérience unique à partager en famille ou entre amis. 10 .

Rue Villemenard Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 84 32 villemenardcoeurenberry@outlook.fr

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English :

Immerse yourself in a fairytale world at the Château de Villemenard with Le Loup de Villemenard et le royaume enchanté , a show inspired by Jérome Valette’s Contes et Légendes Des Terres Du Haut Berry ?

L’événement Le Loup de Villemenard et le Royaume Enchanté Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT BOURGES