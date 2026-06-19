Saint-Germain-du-Puy

Festival Contes Et Légendes Château de Villemenard

Chateau de Villemenard Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Plongez dans un univers féerique au Festival Contes et Légendes du Château de Villemenard, entre récits merveilleux, artisans, spectacles et animations pour toute la famille.

Le Château de Villemenard accueille le Festival Contes et Légendes pour un week-end placé sous le signe de l’imaginaire et du merveilleux. Pendant deux jours, petits et grands sont invités à découvrir un univers enchanté à travers des contes, des animations, des expositions, des ateliers et des jeux pour enfants. Flânez dans un marché artisanal féerique réunissant créateurs et passionnés inspirés par les légendes, les mythes et les traditions orales. Profitez également d’une ambiance conviviale avec restauration sur place et musique traditionnelle. À la tombée de la nuit, laissez-vous transporter par le spectacle immersif Le Loup de Villemenard (payant), une création originale où les légendes prennent vie au cœur du domaine.

Entrée libre. .

Chateau de Villemenard Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 68 63 16

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English :

Immerse yourself in a magical world at the Tales and Legends Festival at Château de Villemenard, featuring enchanting stories, artisans, performances, and activities for the whole family.

L’événement Festival Contes Et Légendes Château de Villemenard Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES