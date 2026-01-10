Fête de la Musique à Saint-Pierre Place Camille Mémain Saint-Pierre-d’Oléron

Fête de la Musique à Saint-Pierre

Place Camille Mémain Centre-ville Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

2026-06-21

La fête de la musique se déroule tout au long de la journée dans le centre-ville de Saint-Pierre.

17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Fête de la Musique in Saint-Pierre

The Fête de la Musique takes place throughout the day in downtown Saint-Pierre.

