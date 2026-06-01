Fête de la musique à St-Aignan de Grand Lieu, Parc du Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu

Fête de la musique à St-Aignan de Grand Lieu Vendredi 19 juin, 19h00 Parc du Grand Lieu du Conte Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Pour la deuxième année consécutive, le Grand Lieu du Conte et son parc verdoyant accueilleront la Fête de la musique. Un cadre idéal pour profi ter des premières soirées d’été au rythme des talents amateurs locaux de tous âges et de tous horizons. Dès 19h, élèves, professeurs de l’école de musique et artistes amateurs locaux mêleront leurs talents tout au long de la soirée. Que vous croisiez un ensemble d’élèves, un groupe de reprises ou un soliste passionné, chaque recoin de verdure résonnera de cette énergie collective. Guitaristes, pianistes, chanteurs ou percussionnistes partageront la scène en toute simplicité pour vous offrir un moment de musique chaleureux et authentique.

Temps fort de la soirée : la Fanfaroké ! Une fanfare et un choeur éphémère vous embarqueront dans un karaoké haut en couleur où chacun pourra chanter, danser, rire et se laisser entraîner par l’ambiance !

Pensée comme un moment de déambulation libre et de rencontres, cette soirée vous invitera à fl âner, à découvrir les différentes scènes au détour des allées, à vous retrouver entre voisins et à célébrer ensemble l’arrivée de l’été dans une atmosphère joyeuse et populaire

Buvette et restauration sur place. En partenariat avec Les Grandlieu’zarts et le Cyclo Club.

Parc du Grand Lieu du Conte 2 rue des Frères Rousseau Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Ville de Saint-Aignan de Grand Lieu vous donne rendez-vous pour une soirée festive, conviviale et placée sous le signe de la musique et du partage.