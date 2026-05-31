Fête de la musique à St-Jean de Boiseau, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Jean-de-Boiseau

Fête de la musique à St-Jean de Boiseau Vendredi 19 juin, 18h30 Saint-Jean-de-Boiseau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fête de la musique

Après un accueil chaleureux l’année dernière, nous renouvelons cette année, la Fête de la musique dans les rues du bourg, vendredi 19 juin 2026 dès 18h30.

Trois scènes accueilleront les musiciens amateurs.

Avec le groupe Sant Yann, Ose en chœur, Enyo et Aliya, l’école de musique… c’est l’occasion de découvrir les talents locaux.

Le programme détaillé de la soirée sera à retrouver prochainement sur https://www.saint-jean-de-boiseau.fr/agenda/fete-de-la-musique-3/

Bar et restauration sur place.

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