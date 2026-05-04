Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois
Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois samedi 20 juin 2026.
Saint-Julien-le-Vendômois
Fête de la musique à St Julien le Vendômois
Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par le comité des fêtes de Saint-Julien-Le-Vendomois.
Animations musicales, scène ouverte…
Restauration et buvette sur place. .
Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessjlv@gmail.com
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English : Fête de la musique à St Julien le Vendômois
L’événement Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze