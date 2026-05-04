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Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois

Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois

Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois samedi 20 juin 2026.

Ville : 19210 Saint-Julien-le-Vendômois

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Julien-le-Vendômois

Fête de la musique à St Julien le Vendômois

Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique organisée par le comité des fêtes de Saint-Julien-Le-Vendomois.
Animations musicales, scène ouverte…
Restauration et buvette sur place.   .

Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetessjlv@gmail.com

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English : Fête de la musique à St Julien le Vendômois

L’événement Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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