Saint-Julien-le-Vendômois

Fête de la musique à St Julien le Vendômois

Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par le comité des fêtes de Saint-Julien-Le-Vendomois.

Animations musicales, scène ouverte…

Restauration et buvette sur place. .

Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessjlv@gmail.com

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English : Fête de la musique à St Julien le Vendômois

L’événement Fête de la musique à St Julien le Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze