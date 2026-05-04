Les Olympiades de St-Julien-le-Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois
Les Olympiades de St-Julien-le-Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois dimanche 23 août 2026.
Saint-Julien-le-Vendômois
Les Olympiades de St-Julien-le-Vendômois
Le bourg Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Au programme concours de pétanque, jeux…
Buvette et crêpes sur place. .
Le bourg Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessjlv@gmail.com
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English : Les Olympiades de St-Julien-le-Vendômois
L’événement Les Olympiades de St-Julien-le-Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze