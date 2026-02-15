La Conserverie Spectacle Hors les murs Sophie FORTE La Valise Le bourg Saint-Julien-le-Vendômois

La Conserverie Spectacle Hors les murs Sophie FORTE La Valise

Le bourg Espace à l’arrière de la mairie Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Seul en scène hilarant et bouleversant l’histoire familiale plutôt cocasse de Sophie Forte.

Spectacle mis en scène par Virginie Lemoine et Frédéric Patto

Il y a cinq ans, à la mort de son oncle André, Sophie hérite d’une vieille valise.

À l’intérieur, des centaines de photos de toute sa famille, de ses arrières grands-parents italiens à ses filles.

À travers le regard affectueux qu’elle porte sur eux, chaque personnage prend vie sous nos yeux un père devenu soudain célèbre sans jamais quitter son canapé, une mère pimpante à l’engouement indéfectible, une tante à la voix fêlée et aux multiples brushings, un papy napolitain dangereux, un oncle joyeux au destin inattendu, Gerry, le chien éternel…

Des histoires incongrues, désopilantes, tragiques ou émouvantes… Ou tout à la fois ! .

Le bourg Espace à l’arrière de la mairie Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Conserverie Spectacle Hors les murs Sophie FORTE La Valise

L’événement La Conserverie Spectacle Hors les murs Sophie FORTE La Valise Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Terres de Corrèze