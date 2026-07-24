Marché de producteur à Saint-Julien-le-Vendômois Le Bourg Saint-Julien-le-Vendômois
jeudi 20 août 2026 · Le Bourg · Saint-Julien-le-Vendômois
Informations pratiques
Saint-Julien-le-Vendômois
Marché de producteur à Saint-Julien-le-Vendômois
Le Bourg Devant le bitrot Le Vendonnais Saint-Julien-le-Vendômois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:30:00
fin : 2026-12-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17
Tous les 3ème jeudis du mois, petit marché de producteurs et artisans locaux devant le bistrot Le Vendonnais.
16h30 à 19h.
Sur place pain au levain, légumes, bières, œufs, miel, plants aromatiques, potagers et de petits fruits, fromage de vache, jus de pomme.
Précommande possible sur www.cagette.net .
Le Bourg Devant le bitrot Le Vendonnais Saint-Julien-le-Vendômois 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 74 52 79 37
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English : Marché de producteur à Saint-Julien-le-Vendômois
L’événement Marché de producteur à Saint-Julien-le-Vendômois Saint-Julien-le-Vendômois a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze