Airvault

Fête de la musique

Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à partir de 17 h, à la salle du Clos de l’Abbaye à Airvault. Nouveauté 2026 présence de créateurs artistisants . Scène ouverte à partir de 18 h 30. Trois concerts, trois ambiances pour vous faire vibrer les reprises décalées de Contrefaçon, l’énergie pop rock reggae du collectif Kreuz et la musique soul R&B de Riversoul. Buvette assurée par l’équipe des Bar’Bouilleurs et restauration par le Bistrot du Vieux Relais. Entrée Gratuite. .

Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 43 33 01

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Airvault a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Airvaudais Val du Thouet