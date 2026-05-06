Fête de la musique Airvault
Fête de la musique Airvault samedi 20 juin 2026.
Airvault
Fête de la musique
Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à partir de 17 h, à la salle du Clos de l’Abbaye à Airvault. Nouveauté 2026 présence de créateurs artistisants . Scène ouverte à partir de 18 h 30. Trois concerts, trois ambiances pour vous faire vibrer les reprises décalées de Contrefaçon, l’énergie pop rock reggae du collectif Kreuz et la musique soul R&B de Riversoul. Buvette assurée par l’équipe des Bar’Bouilleurs et restauration par le Bistrot du Vieux Relais. Entrée Gratuite. .
Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 43 33 01
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Airvault a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Airvaudais Val du Thouet
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