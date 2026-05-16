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Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio

Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Bar l'Oasis

Ville : 56420 Billio

Département : Morbihan

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Billio

Fête de la musique au bar L’oasis du sourire

Bar l’Oasis Billio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Fest-noz avec Tastard Merlet Quartet.
Restauration sur place.   .

Bar l’Oasis Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 37 54 

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English :

L’événement Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE