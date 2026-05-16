Billio

Fête de la musique au bar L’oasis du sourire

Bar l’Oasis Billio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Fest-noz avec Tastard Merlet Quartet.

Restauration sur place. .

Bar l’Oasis Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 37 54

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English :

L’événement Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE