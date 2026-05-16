Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio
Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio vendredi 26 juin 2026.
Billio
Fête de la musique au bar L’oasis du sourire
Bar l’Oasis Billio Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Fest-noz avec Tastard Merlet Quartet.
Restauration sur place. .
Bar l’Oasis Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 37 54
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English :
L’événement Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE