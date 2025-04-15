Les Pechs du Vers

Fête de la musique au Bavardou

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23 22:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Le Café asso Le Bavardou propose une foule de manifestations tout au long de l'année

Le Café asso Le Bavardou propose une foule de manifestations tout au long de l'année. Café associatif, spectacles, concerts et ateliers.

.

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Café asso Le Bavardou offers a wide range of events throughout the year

L’événement Fête de la musique au Bavardou Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Labastide-Murat