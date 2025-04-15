Fête de la musique au Bavardou Les Pechs du Vers
Fête de la musique au Bavardou Les Pechs du Vers mardi 23 juin 2026.
Les Pechs du Vers
Fête de la musique au Bavardou
Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23 22:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Le Café asso Le Bavardou propose une foule de manifestations tout au long de l'année
Le Café asso Le Bavardou propose une foule de manifestations tout au long de l'année. Café associatif, spectacles, concerts et ateliers.
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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr
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English :
The Café asso Le Bavardou offers a wide range of events throughout the year
L’événement Fête de la musique au Bavardou Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Labastide-Murat