Veillée littéraire Les Pechs du Vers mardi 30 juin 2026.

Les Pechs du Vers

Veillée littéraire

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Venez écouter, jouer et boire un verre au milieu des livres !

Vente de livres par la Presse de Labastide-Murat

Rencontres et dédicaces avec des auteur.ices du coin

Micro ouvert venez lire la page 46 de votre livre !

Speed dating littéraire & quizz litérraire convivial.

Venez écouter, jouer et boire un verre au milieu des livres !

Vente de livres par la Presse de Labastide-Murat

Rencontres et dédicaces avec des auteur.ices du coin

Micro ouvert venez lire la page 46 de votre livre !

Speed dating littéraire & quizz litérraire convivial.

.

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07 bibliotheque@cc-labastide-murat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come listen, play games and have a drink among the books!

Book sales by Labastide-Murat Press

Meetings and signings with local authors

Open mic: come and read page 46 of your book!

Literary speed dating & friendly literary quiz.

L’événement Veillée littéraire Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Labastide-Murat