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Veillée littéraire Les Pechs du Vers

Veillée littéraire Les Pechs du Vers

Veillée littéraire Les Pechs du Vers mardi 30 juin 2026.

Adresse : Saint-Cernin

Ville : 46360 Les Pechs du Vers

Département : Lot

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Les Pechs du Vers

Veillée littéraire

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Venez écouter, jouer et boire un verre au milieu des livres !

  • Vente de livres par la Presse de Labastide-Murat
  • Rencontres et dédicaces avec des auteur.ices du coin
  • Micro ouvert venez lire la page 46 de votre livre !
  • Speed dating littéraire & quizz litérraire convivial.

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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07  bibliotheque@cc-labastide-murat.fr

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English :

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L’événement Veillée littéraire Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Labastide-Murat

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