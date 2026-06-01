Veillée littéraire Les Pechs du Vers
Veillée littéraire Les Pechs du Vers mardi 30 juin 2026.
Les Pechs du Vers
Veillée littéraire
Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07 bibliotheque@cc-labastide-murat.fr
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English :
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L’événement Veillée littéraire Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Labastide-Murat
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